Ufficiale | Neymar lascia il PSG ed è un nuovo giocatore dell’Al Hilal

e confermato.Jr si unirà all'Al - Hilal per uno stipendio record di 300 milioni di dollari in due anni, senza opzione per il prolungamento del contratto'. 'Lo stipendio potrebbe ...è un nuovo giocatore dell'Al - Hilal: adesso è arrivato anche l'annunciodell'affare Dopo le tante indiscrezioni, ora c'è anche l'ufficialità:è un nuovo giocatore dell'Al - ...1 Ora èraggiunge Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita e sarà compagno di squadra di Milinkovic - Savic e Koulibaly nell' Al - Hilal . Ad annunciarlo è la stessa società finalista nell'ultima ...

Ufficiale, Neymar all'Al-Hilal: cifra pazzesca Corriere dello Sport

É fatta per il passaggio di Neymar all’Al-Hilal. Il calciatore brasiliano, come riportato da Fabrizio Romano, sta sostenendo le visite mediche per i sauditi. Il calciatore firmerà un biennale con gli… ...Il club saudita Al-Hilal ha annunciato la firma dell'attaccante brasiliano dal Paris Saint-Germain Neymar, che lascerà la Ligue 1 dopo sei stagioni. Diventa così una delle nuove stelle del campionato ...