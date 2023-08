UFFICIALE | Neymar è la nuova stella dell'Al-Hilal | tutto sul contratto faraonico

(Di martedì 15 agosto 2023) Ora èraggiunge Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita e sarà compagno di squadra di Milinkovic-Savic e Koulibaly...

Evidentemente i problemi recenti diper l'Arabia Saudita non sono un problema. 'Anche un ...sta tornando da una nuova operazione alla caviglia destra e che non ha giocato una partita...Caicedo va anche al terzo posto nella classifica dei trasferimenti più costosi della storia del calcio, dopo il brasiliano(dal Barcellona al Paris SG per 222 milioni di euro nel 2017) e il ...A questo punto si attende solo l'annuncio. Perbiennale da 160 milioni Di fatto mancava solo l'accordo tra i due club, visto cheaveva già accettato la proposta contrattuale ...

Neymar all'Al-Hilal, ufficiale: anche il brasiliano lascia l'Europa per l ... Goal.com

L'Al-Hilal acquista anche Neymar, aggiungendo la ciliegina sulla torta del proprio mercato in entrata. Numeri da record per O Ney.