Ufficiale | Neymar all’Al-Hilal | contratto faraonico da 320 milioni

(Di martedì 15 agosto 2023)lascia il PSG e firma con l’Al-in Arabia Saudita:biennale da 320totali tra stipendio e bonus. I dettagli. È ufficialmente conclusa l’avventura dicon la maglia del Paris Saint-Germain. L’attaccante brasiliano lascia la Francia e si trasferiscein Arabia Saudita, con unbiennale dalle cifre astronomiche che lo renderà il calciatore più pagato del campionato. I dettagli del maxi-: 80di stipendio più bonus Per assicurarsi, l’Al-verserà nelle casse del PSG ben 80di euro, a cui si aggiungeranno facili bonus fino ad un massimo di 120totali in due ...

Mancava solo l'ufficialità e ora perè arrivata anche quella.è un nuovo giocatore dell'Al Hilal. Inizia dunque l'avventura dell'ormai ex Paris Saint - Germain nella Saudi Pro League: il brasiliano raggiunge così Milinkovic - Savic e Kalidou Koulibaly ...il suo trasferimento dal Paris Saint - Germain all'Al - Hilal per 90 milioni di ...Non ha finito la sua faraonica campagna acquisti l'Al - Hilal. Poche ore dopo l'annunciodel colpo, ci si prepara ad un nuovo trasferimento. Infatti è in arrivo dal Siviglia il portiere della nazionale marocchina, protagonista ai Mondiali in Qatar, Yassine Bounou, per il ...

