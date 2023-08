UFFICIALE – Carlos Augusto è dell’Inter! I dettagli dell’operazione

(Di martedì 15 agosto 2023) Dopo le firme di ieri, ora c’è anche l’annuncio:è un nuovo giocatore dell’Inter. A comunicarlo la società stessa: ecco iè un nuovo giocatore dell’Inter. Diventa lui il sostituto di Robin Gosens, da oggi a Berlino per le visite mediche con il suo nuovo club. Questo il comunicato del club sull’ingaggio del nuovo acquisto: “L’esterno brasiliano classe 1999 arriva in nerazzurro dal Monza a titolo temporaneo con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni”. Fonte: inter.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...

Si attende solo l'annuncio. Augusto non dovrà presentarsi al Coni per l'idoneità sportiva, in quanto l'ha già ottenuta prima dell'inizio della nuova stagione con il Monza.

Il club nerazzurro ha accolto ad Appiano l'esterno arrivato dal Monza mentre in città sta per arrivare l'attaccante acquistato dal Bologna ...Nelle prossime ore l'Inter potrebbe finalmente ufficializzare Carlo Augusto, giunto oggi in sede per svolgere le visite mediche di rito ...