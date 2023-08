Ucraina nella Nato cedendo territori Ecco l' offerta che ha scatenato l' ira di Kiev

(Di martedì 15 agosto 2023) Podolyak sull'"" per l'ingresso nell'Alleanza atlantica: "Ciò significa scegliere deliberatamente la sconfitta della democrazia, incoraggiare un criminale globale"

... citato dal quotidiano norvegese VG , ripreso da Unian e Tass , ha fatto sapere che "c'è un movimento significativoquestione della futura adesione alla Nato per l'. È nell'interesse di ...Il capo della Cancelleria Nato Jenssen: "Potrebbe essere la soluzione". L': "E' ridicolo" Il capo della Cancelleria Nato Stian Jenssen ha ipotizzato che l'possa entrareNato in cambio della concessione di una parte del suo territorio alla Russia. Sarebbe questa la strada per arrivare alla fine della guerra tra Kiev e Mosca . Lo scrive il ...E allora lo hanno portato al Pensionario, a Radicondoli, un maneggio adagiato nel verde e... Una famiglia dall'. Dritan Filaj qui lo chiamano tutti Tano. È nato a Fratar, Albania. Ha 49 ...

Zelensky al fronte: "Avanziamo". Bombardate Leopoli e Lutsk, 3 morti. Crolla il rublo - Podolyak: "Ridicolo scambiare territori per l'adesione alla Nato" - Podolyak: "Ridicolo scambiare territori per l'adesione alla Nato" RaiNews

(Adnkronos) – Il capo della Cancelleria Nato Stian Jenssen ha ipotizzato che l’Ucraina possa entrare nella Nato in cambio della concessione di una parte del suo territorio alla Russia. Sarebbe questa ...Podolyak stronca l'"offerta" per l'ingresso nell'Alleanza atlantica: "Ciò significa scegliere deliberatamente la sconfitta della democrazia, incoraggiare un criminale globale" ...