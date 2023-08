Ucraina | Nato | Kiev potrebbe aderire con cessione territori a Mosca Kiev replica | ridicolo Banca centrale russa alza tasso di sconto al 12%

(Di martedì 15 agosto 2023) Donald Trump è stato incrimiper la quarta volta. Lo ha deciso il Gran Giurì della contea di Fulton, ad Atlanta (Georgia). Laildi riferimento al 12%, all’indomani dalla caduta a picco del rublo. La decisione di aumentare il suodi interesse chiave al 12% dall’8,5% precedente “è stata presa per limitare i rischi per la stabilità dei prezzi”, ha dichiarato in un comunicato. Missili russi lanciati nella notte sull’hanno colpito edifici residenziali a Leopoli e a Lutsk, e vi sarebbero morti e feriti. Anche a Dnipro un missile è andato a segno e vi sarebbe almeno un ferito, nonostante l’attivazione della contraerea

Si infiamma, nel giorno di Ferragosto, il dibattito su una possibile trattativa tra Russia e. Stefan Jenseen , capo di gabinetto del segretario generale, ipotizza l'adesione di Kiev all'Alleanza in cambio di cessione di territori alla Russia. "Ridicolo", è la replica del ...Il leader del Cremlino, intervenendo con un video alla Conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale , ha accusato ladi alimentare tensioni e conflitti, come quello in corso in. ......forza militare che giunge mentre aumentano le tensioni al confine tra la nazione membro della... in seguito alla decisione della Russia di annettere la penisoladi Crimea nel 2014. Anche ...

Guerra Ucraina-Russia, Putin: "Nato vuole espandere il conflitto" Adnkronos

Alla conferenza è intervenuto anche il ministro della Difesa cinese Li Shangfu, in visita in Russia. Parlando di conflitti ha affermato che "è importante comunicare apertamente e risolvere le divergen ...La Polonia ha realizzato oggi la sua più grande parata militare degli ultimi decenni, in una dimostrazione di forza militare che giunge mentre aumentano le tensioni al confine tra la nazione membro de ...