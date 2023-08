Ucraina in Nato se cede territori | Kiev | ' Ipotesi ridicola'

"C'è un movimento significativo nella questione della futura adesione allaper l'. È nell'interesse di tutti che la guerra non si ripeta" , l'analisi di Jensen: "La Russia sta lottando ...La proposta dellafa infuriare Kiev: 'Ridicolo' Il capo della CancelleriaStian Jenssen ha ipotizzato che l'possa entrare nellain cambio della concessione di una parte del suo territorio alla Russia. Sarebbe questa la strada per arrivare alla fine della guerra tra Kiev e Mosca. Lo scrive il ..."Penso che una soluzione potrebbe essere che l'rinunci al territorio e ottenga in cambio l'adesione alla", ha detto Jenssen citato dal giornale norvegese Vg, ribadendo in ogni caso la ...

Ucraina: 'Kiev potrebbe aderire ed entrare nella Nato se cede territori alla Russia' Agenzia ANSA

L’Ucraina potrebbe entrare nella NATO qualora cedesse parte dei suoi territori alla Russia. Quello che, a tutti gli effetti, sembra un compromesso banale ma che potrebbe porre fine alle centinaia di ...(LaPresse) La Polonia, membro della Nato, ha organizzato oggi una massiccia parata militare a Varsavia per mostrare le sue armi e i suoi sistemi ...