Tutti al Palo della morte | il raduno cult dei fan di Verdone

(Di martedì 15 agosto 2023) A Roma non è Ferragosto senza il tradizionale appuntamento al '' nel quartiere Vigne Nuove. I fan di Carloe del film'Un sacco bello' si radunano nel luogo dove il protagonista Enzo dà appuntamento all'amico Sergio (Renato Scarpa), vicino al traliccio contrassegnato col simbolo, per dare inizio a un pellegrinaggio verso Cracovia con le valigie piene di calze di seta e penne biro. “Oggi siamo qui per ricordare uno dei film più iconici di Carlogirato qui nel 1980 e ci ritroviamo quigli gli anni il 15 di agosto per onorare la sua bravura e divertirciinsieme”, spiega Maria Rosaria, fanpellicola. “Qui è passata tanta gente, la polizia, i ...

