Turisti dispersi in Indonesia | recuperati dopo due giorni in mare Il video del salvataggio

(Di martedì 15 agosto 2023) Sono stati ritrovati vivi,38 ore in, i surfisti australiani che erano stati dichiaratiuna tempesta in una remota aerea dell’. Tre surfisti, insieme a dueni, sono stati ritrovati mentre galleggiavano sulle loro tavole da una dalle imbarcazioni coinvolte nelle operazioni di soccorso e recupero. Un quarto surfista australiano è stato recuperato in un secondo momento, ma manca ancora all’appello un altro membro dell’equipaggionp. Il gruppo era partito domenica sera da Nias, una località popolare tra i surfisti, diretto verso l’isola di Pinang, ma aveva incontrato maltempo e piogge battenti durante la trasversata, mentre un’altra imbarcazione del gruppo era riuscita a raggiungere l’isola, dando così l’allarme. Il ...

... ierano cinque persone non rintracciabili e poi ritrovate in mattinata. Le condizioni di ...un torrente che attraversa l'abitato di Bardonecchia creando panico tra numerosi residenti e...I dodicisi erano poi imbarcati su due diversi mezzi, ma quando è iniziato il maltempo una delle due barche è riuscita a tornare indietro, quella dei quattro surfisti invece no. Subito sono ...I dodicisi erano poi imbarcati su due diversi mezzi, ma quando è iniziato il maltempo una delle due barche è riuscita a tornare indietro, quella dei quattro surfisti invece no. Subito sono ...

Turisti dispersi in Indonesia: recuperati dopo due giorni in mare. Il ... Secolo d'Italia

Quattro turisti australiani e due indonesiani sono stati salvati dopo essere stati dispersi per due giorni nel mare al largo nella provincia indonesiana di ...Una squadra di soccorso indonesiana è alla ricerca di sette persone, tra cui quattro turisti australiani, dichiarati dispersi nelle acque di Aceh a causa del ...