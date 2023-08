Turismo | i Consulenti del lavoro | “Occupati in aumento ma la qualità dei profili resta bassa” Filcams Cgil | “Il 70% dei posti è irregolare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 agosto 2023) Nell’anno flop per ilitaliano crescono glinel comparto ma non ladeiprofessionali. Ad attestarlo sono idelche, in uno studio pubblicato il 12 agosto, notano come “quello dell’accoglienza e della ristorazione rimane, in Italia, un comparto dove professionalità edeifanno fatica a crescere”. La, che da due mesi conduce una campagna nelle maggiori destinazioni turistiche per informare i lavoratori dei loro diritti, sottolinea che “ilnelè per il 70%, per il 60% a tempo parziale, per il 55% a chiamata, per il 40% precario e per il 20% stagionale“. E le ...