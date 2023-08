Truppe | carri armati e caccia | in Polonia va in scena la più grande parata militare degli ultimi decenni Duda | “Difendere i confini Nato e Ue”

(Di martedì 15 agosto 2023) Duecento veicoli, 92 aerei e 2milaper la piùrealizzata dallanegli ultime. Questa dimostrazione di forzaandata inoggi, 15 agosto, giunge mentre continuano ad aumentare le tensioni tra Varsavia e la Bielorussia: una nazione membro dellae il principale alleato della Russia. Il presidente Andrzej, comandante in capo delle forze armate, ha dichiarato nel suo discorso di apertura che “la difesa del confine orientale, il confine dell’Unione Europea e della, è oggi un elemento chiave dell’interesse statale della”. Ad ascoltarlo una folla che sventolava le bandiere nazionali bianco-rosse, nonostante il ...

...armati sudcoreani K2 e obici semoventi K9, lanciarazzi Himars, obici semoventi Krab, oltre a ... La scorsa settimana, la Polonia ha annunciato il dispiegamento di migliaia diaggiuntive al ...... il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato in visita alleimpegnate sul fronte ... comprende "nuove munizioni per la difesa aerea, munizioni per artiglieria earmati, armi ...Si è tenuta oggi la visita del Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, alledell'Esercito ... Secondo quanto fa sapere il Ministero della Difesa di Kiev su Twitter, "trearmati russi T - ...

Truppe, carri armati e caccia: in Polonia va in scena la più grande parata militare degli ultimi decenni Il Fatto Quotidiano

La Polonia ha realizzato oggi la sua più grande parata militare degli ultimi decenni, in una dimostrazione di forza militare che giunge mentre aumentano le tensioni al confine tra la nazione membro de ...L'Esercito ucraino ha colpito il posto di comando russo nel villaggio di Yuryivka, nel distretto di Mariupol, decine di feriti tra gli occupanti.