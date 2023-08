Trump nei guai | la quarta incriminazione è arrivata | “Accusa truccata”

(Di martedì 15 agosto 2023) Per lavolta in cinque mesi, Donaldè stato incriminato. In particolare, il 14 agosto la giuria della contea di Fulton ad Atlanta ha approvato le accuse riguardanti l’interferenza da parte dell’ex presidente degli USA, durante le elezioni del 2020 in Georgia. Voto in Georgia, 13 capi d’imputazione perLe accuse sono L'articolo proviene da Il Difforme.

...dei co - imputati giàprossimi giorni nel tribunale di Atlanta già blindatissimo all'estermo con tanto di sacchi di sabbia. Nel documento, le accuse sono esposte a partire da pagina 14: "e ...... per la sua folta capigliatura, l'istrionico Milei era dato al 19%sondaggi. Ma a sorpresa ha ... Affine ae all'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro , ha partecipato ad eventi del partito ...Le accuse sono state articolate in 41 capi di imputazione, di cui 13confronti di. Tra i reati contestati, c'è la cospirazione per aver impersonato un pubblico ufficio, nella vicenda dei ...

Ancora un’incriminazione per Donald Trump: è la quarta Il Manifesto

Donald Trump è stato incriminato per la quarta volta. Tutte queste incriminazioni stanno facendo bene alla sua popolaritàL'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato incriminato per la quarta volta. L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato incriminato per la quarta volta. Per questo ha ...