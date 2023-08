Trump incriminato per le sue malefatte accusa (falsamente) Biden di essere il mandante dei giudici

"Un presidente in carica (Joe Biden, ndr) - ha aggiunto- ha, in modi e luoghi molto diversi, il suo avversario politico, che sostanzialmente sta guidando i sondaggi". "Niente del ...Prevedibilmente,ha definito l'accusa nei suoi confronti come "truccata" . Sulla sua piattaforma social Truth, ha scritto: " Perché non mi hanno2 anni e mezzo fa Perché volevano ...L'ex presidente statunitense Donaldè statolunedì per la quarta volta su decisione del Gran Giurì della contea di Fulton, ad Atlanta. La decisione attiene all'indagine sulle sue pressioni per ribaltare il risultato ...

Trump incriminato in Georgia, è la quarta volta - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato incriminato per la quarta volta. L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato incriminato per la quarta volta. Per questo ha ...L'ex presidente, che dovrà presentarsi nuovamente in aula per le formalità di rito entro il 25 agosto, è stato incriminato per aver tentato di sovvertire in vari modi l'esito del voto presidenziale in ...