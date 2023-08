Trump incriminato per la quarta volta Tredici capi d’imputazione | «Cospirò per ribaltare l’esito del voto»

(Di martedì 15 agosto 2023) Ma l’ex presidente Usa non pensa assolutamente a rinunciare alla nuova corsa per la Casa Bianca. Sotto accusa finisce anche l’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, legale vicino al leader repubblicano

Le accuse Tredici i capi d'imputazione contestati a Donald Trump dal Gran Giurì della contea di Fulton, ad Atlanta, in Georgia.

Trump incriminato per la quarta volta, il Gran Giurì ora contesta 13 capi d’imputazione: dal racket alla... Corriere della Sera

Donald Trump è incriminato in Georgia per ingerenza elettorale: è il quarto procedimento penale contro l'ex presidente degli Stati Uniti, e il secondo per aver tentato di sovvertire i risultati del vo ...Con lui incriminate altre 18 persone, tra cui avvocati e consiglieri dell'ex presidente. Sono accusati a vario titolo di aver complottato per sovvertire il risultato elettorale delle presidenziali del ...