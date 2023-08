Trump incriminato per la quarta volta Sotto accusa anche l’ex sindaco di NY | Rudy Giuliani

(Di martedì 15 agosto 2023)presidente degli Stati Uniti, Donaldè statoper la. La decisione è stata presa dal Grand Jury della contea di Fulton nell’ambito dell’indagine sulle sue pressioni per ribaltare l’esito delle elezioni del 2020. Oltre asono stati incriminati altre 18 persone tra cuidi New York che è statol’avvocato didopo le elezioni, Mark Meadows,capo dello staff della Casa Bianca di; e diversi consiglieri di, tra cui gli avvocati John Eastman e Kenneth Chesebro. Complessivamente alpresidente degli Usa sono contestati 13 capi di ...

Donaldè statoper la quarta volta . La decisione del Gran Giurì arriva al termine di una giornata in cui sono stati sentiti vari testimoni, fra i quali il repubblicano Geoff Duncan, l'ex ...Donaldfa pocker di incriminazioni: la quarta (in cinque mesi) è arrivata al termine di una lunga ed ... è statoper aver tentato di sovvertire in vari modi l'esito del voto ...Donaldè stato nuovamente. Questa volta, la quarta, l'incriminazione è stata decisa dal Gran Giurì della contea di Fulton, in Georgia, nell'ambito dell'indagine sulle sue pressioni per ...

L'ex presidente americano Donald Trump è stato incriminato per la quarta volta: a deciderlo il Gran Giurì della contea di Fulton, in Georgia. Il tycoon ...L'inchiesta si concentra sulle azioni di Trump nel tentativo di sovvertire i risultati delle elezioni presidenziali del 2020 in Georgia.