Trump incriminato per la quarta volta | il Gran Giurì ora contesta 13 capi d’imputazione | dal racket alla cospirazione

Se Donald Trump venisse processato nella contea di Fulton, in Georgia, è probabile che il suo processo penale venga trasmesso in diretta televisiva. Questo perché la legge della Georgia richiede che le udienze siano pubbliche. Tradizionalmente, questa fiera è considerata un baluardo repubblicano, e Trump è stato il padrone indiscusso di questo evento negli ultimi sette anni. Nonostante sia stato incriminato tre volte

Ma l’ex presidente Usa non pensa assolutamente a rinunciare alla nuova corsa per la Casa Bianca. Sotto accusa finisce anche l’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, legale vicino al leader repubblic ...Donald Trump è stato incriminato per la quarta volta. Lo ha deciso il Gran Giurì della contea di Fulton, ad Atlanta, in Georgia. (ANSA) ...