Trump incriminato per la quarta volta | contro di lui 13 capi d' accusa

... è statoper aver tentato di sovvertire in vari modi l'esito del voto presidenziale in ... considerati gli architetti del piano per usare elettori profalsi in Georgia e in altri stati ...... ha partecipato alle riunioni della Casa Bianca relative ai tentativi di annullare la sconfitta elettorale di. L'accusa sostiene che abbia contribuito ad alimentare la cospirazione rilasciando ...Con accuse legate al tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni presidenziali del 2020 nello stato: è il quarto caso in cui l'ex presidente è ...

Donald Trump fa pocker di incriminazioni: la quarta (in cinque mesi) è arrivata al termine di una lunga ed estenuante vigilia di Ferragosto, quando la giuria della contea di Fulton ad ...Con accuse legate al tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni presidenziali del 2020 nello stato: è il quarto caso in cui l'ex presidente è incriminato L’ex presidente degli Stati Uniti ...