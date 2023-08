Trump è stato incriminato in Georgia | è la quarta volta

... nonché l'aver sollecitato un pubblico ufficiale a violare il suo giuramento di fedeltà: si tratta della famigerata telefonata fatta daall'allora al segretario direpubblicano Brad ...... Frances Watson, per accelerare la verifica delle firme nella contea di Fulton e che abbia partecipato a una telefonata in cuiha spinto il Segretario diBrad Raffensperger a "trovare" ...Con accuse legate al tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni presidenziali del 2020 nello: è il quarto caso in cui l'ex presidente è ...

Trump è stato incriminato per la quarta volta Agenzia ANSA

L'ex presidente Usa accusato con altre 18 persone.Tra loro anche il suo ex avvocato personale Rudy Giuliani, il suo ex chief of staff Marc Meadows, ...Donald Trump è incriminato per ingerenza elettorale in Georgia: è il quarto procedimento penale contro l’ex presidente degli Stati Uniti, e il secondo per aver tentato di sovvertire i risultati del vo ...