Trump a processo in Georgia | la sentenza dei giudici

(Di martedì 15 agosto 2023) Donaldancora ain. Ecco ladeinei confronti dell’ex presidente americano sulla vicenda del voto del 2020. Ancora unnei confronti di Donald. Questa volta, come riportato dall’Ansa, l’ex premier americano è stato imputato insempre per quanto riguarda le vicende legate al voto del 2020. E ancora una volta la decisione è andata contro l’ormai ex inquilino della Casa Bianca. Donaldincriminato in– Notizie.com – © AnsaInfatti, Donaldè stato incriminato per la quarta volta. L’accusa nei suoi confronti è quella di aver tentato di cambiare in vari modi l’esito del voto indelle elezioni ...

ilsembra siano state alcune testimonianze chiave , che hanno portato a ritenere perseguibile l'ex presidente per la tentata sovversione dei risultati del voto presidenziale del 2020. corso del', aggiunge Willis. 'Concedo' agli incriminati 'l'opportunità di consegnarsi volontariamente non più tardi del 25 agosto a mezzogiorno', afferma la procuratrice.

L'ex presidente, che dovrà presentarsi nuovamente in aula per le formalità di rito entro il 25 agosto, è stato incriminato per aver tentato di sovvertire in vari modi l'esito del voto presidenziale in ...Ancora una volta l'ex presidente Donald Trump ha definito l'incriminazione come una "caccia alle streghe", per delegittimare la sua campagna politica ...