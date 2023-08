Truffa in vacanza | prenotano online la casa al mare | la trovano già occupata e perdono 600 euro di caparra

(Di martedì 15 agosto 2023) Versano 600diper unaala Jesolo ma quando arrivano lagià. Una famiglia trevigiana è incappata in unae si è dovuta rivolgere a un’agenzia per cercare un’altra soluzione con un nuovo esborso di soldi, naturalmente. La vicenda viene riportata dal Gazzettino, che riferisce come i malcapitati si siano sentiti dire dagli occupanti dellache, poco prima, un’altra famiglia (questa volta di Como) fosse passata di lì convinta che avrebbe soggiornato nell’appartamento. A fronte anche di un nome e di un numero di telefono (cui però, poi non rispondeva più nessuno) ancora a disposizione, la famigliola trevigiana ha sporto denuncia. “Mi hanno raccontato di avere contattato una signora ...

... con un bambino di un mese, che era stata vittima della stessa. La coppia di Treviso non si ... compreso il numero di telefono che avevano contattato per concordare la, numero a cui ormai ...Ha truffato 285 clienti, vendendo pacchettiper diverse destinazioni con cifre comprese tra i 500 e i 3000 euro l'uno. Adesso, ha ... è quella diaggravata e bancarotta fraudolenta . Nel ...La vittima della, una donna 50enne di Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, ha versato ... Ma è stato presto chiaro che lanel Salento la donna non l'avrebbe fatta, perlomeno non in ...

Truffa in vacanza, prenotano la casa al mare ma la trovano occupata: «Persi 600 euro, ecco come ci hanno ingan leggo.it

Se è vero che la miglior pubblicità è un ospite soddisfatto, quella che sta ricevendo la proprietaria di una casa vacanze non può che essere pessima. Nell'estate ...Erano arrivati a Jesolo carichi di aspettative, per una vacanza he aspettavano da tempo. Con il bimbo di sei anni che non vedeva l'ora di giocare con la sabbia e farsi qualche bagno al mare e ...