Trevisan-Pegula in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Cincinnati 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 15 agosto 2023) Martinaaffronterà Jessicaal primo turno del WTA 1000 di, torneo in programma dal 13 al 20 agosto. Tre vittorie di fila per Martina sul cemento sono un’ottima notizia per lei, che dopo il successo contro Bernarda Pera è sicura di guadagnare diverse posizioni in classifica e riavvicina la top-50. Ora l’ostacolo è senza dubbio di quelli importanti, contro unache è reduce dal successo a Montreal e che su questa superficie si esprime al meglio. Certamente Martina proverà a contare anche su un po’ di stanchezza della sua avversaria dopo le fatiche canadesi. I precedenti dicono 2-0 in favore della giocatrice di Buffalo, che ha vinto in due set netti alla United Cup e in tre parziali sul rosso di Madrid. PROGRAMMA E ...