Trenitalia lancia il nuovo biglietto digitale regionale | il check-in obbligatorio e i cambi illimitati Ecco come funziona

(Di martedì 15 agosto 2023) Il 5 agostohato il. Si tratta di una nuova modalità che si aggiunge al tradizionalecartaceo, ancora in vendita, con l’obiettivo di offrire ai consumatori un titolo di viaggio con una flessibilità maggiore. Per validare ilè necessario ricordarsi di effettuare il–in prima della partenza del treno, accedendo all’area “I miei viaggi” nell’applicazione, al sito di, oppure seguendo il link presente nella mail o nell’sms ricevuto al momento dell’acquisto. Una barra verde indicherà che il-in è andato a buon fine. Questa operazione sostituisce l’obbligo di obliterazione che resta ancora valido per il ...

Anello Verde dedicato all'ambiente e alla green economycon la sua app il concorso ...] Attualità Sciopero nazionale USB, Frecce e Intercity diregolari Posted on 25 Maggio 2023 25 ...La regione Laziola campagna di comunicazione 'C'è tutto un Lazio intorno', peccato che sia impossibile da ... 'senza alcun rispetto per chi tutti i giorni va al lavoro per sostenere ...Matteo Salvinila lotta all' abbandono degli animali . Nel Question Time al Senato , il ministro delle ... con Enac, il tema', ha aggiunto ricordando chetrasporta gli animali '...

Trenitalia lancia nuovo biglietto digitale sui regionali con check-in per convalida Primonumero

Trenitalia ha lanciato i Biglietti Digitali Regionale che possono essere cambiati fino a 5 minuti prima della partenza programmata del treno ...La scena si è verificata in Stazione Centrale a Milano, giovedì sera. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno arrestato un ghanese di 38 anni. L'uomo, senza fissa dimora e con precedenti penali, è ...