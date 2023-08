Tredici capi di imputazione per Donald Trump che dovrà consegnarsi entro il 25 agosto L’ex presidente | “Caccia alle streghe!”

(Di martedì 15 agosto 2023)statunitenseè stato incriminato lunedì per la quarta volta su decisione del Gran Giurì della contea di Fulton, ad Atlanta. La decisione attiene all’indagine sulle sue pressioni per ribaltare il risultato delle elezioni del 2020 in Georgia e arriva al termine di una giornata in cui sono stati sentiti vari testimoni, fra i quali il repubblicano Geoff Duncan,vice governatore della Georgia. All’inizio sostenitore di, Duncan è poi divenuto uno dei suoi più accesi nemici. “È il peggior candidato di sempre”, ha detto lasciando il tribunale dopo la deposizione. I giudici hanno incriminato altre 18 persone tra cui il legale Rudolph Giuliani ecapo dello staff Mark Meadows oltre agli avvocati Kenneth Chesebro e John Eastman, ...

A Trump sono stati contestatid'accusa , tra cui l'aver tentato di raccogliere illegalmente i voti, dichiarazioni false e l'aver complottato per trovare falsi elettori per ribaltare il ...Le accusedi imputazione , tra i quali "cospirazione criminale per cercare di sovvertire il risultato delle elezioni" del 2020, in Georgia, e il piu' grave: "violazione della legge"...

Tredici capi d'accusa per Trump

Con lui incriminate altre 18 persone, tra cui avvocati e consiglieri dell'ex presidente. Sono accusati a vario titolo di aver complottato per sovvertire il risultato elettorale delle presidenziali del ...Donald Trump viene incriminato per la quarta volta, in cinque mesi. A deciderlo, nella tarda serata di ieri, e' la procuratrice generale, Fani Willis, della contea di Fulton, ad Atlanta.