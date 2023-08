Tragedia in montagna a Sondrio | un masso si stacca all' improvviso e uccide un giovane escursionista

(Di martedì 15 agosto 2023) È un ragazzo di 26 anni la vittima dell’incidente inavvenuto questa mattina all’alba sul monte Legnone , in territorio comunale di Piantedo (). Era con due compagni sulla Direttissima, uno dei sentieri che portano in vetta, quando unsi èto all’e lo ha travolto, facendolo precipitare per oltre un centinaio di metri. Immediato l’allarme, la centrale...

Muore in montagna, precipitando da un'altezza di circa 150 metri. È la tragedia che si è consumata a Posina, in provincia di Vicenza, dove un escursionista di 68 anni è stato ritrovato morto nella notte.

Un ragazzo di 26 anni è morto stamattina all'alba sul monte Legnone, colpito da un masso che si è staccato improvvisamente e lo ha travolto su uno dei sentieri che portano in ...È un ragazzo di 26 anni la vittima dell’incidente in montagna avvenuto questa mattina all’alba sul monte Legnone , in territorio comunale di Piantedo ...