Tragedia di Ferragosto a Cene | 57enne perde la vita

(Di martedì 15 agosto 2023). Un uomo di 57 anni ha perso lanel pomeriggio di martedì (15 agosto) a. I contorni della vicenda sono ancora da chiarie. Secondo le prime informazioni, ilsarebbe annegato intorno alle 14.30, mentre stava facendo il bagno nel fiume Serio nei pressi del ponte, non lontano dal Ristorante Zio Bruno, in via Al Serio. Sul posto è intervenuto il personale sanitario con l’ambulanza, ma non ha potuto far altro che constatare il decesso, oltre ai vigili del fuoco per il recupero del corpo. Non si esclude che all’origine dell’annegamento ci possa essere stato un malore.