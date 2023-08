Traffico Roma del 15-08-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 agosto 2023) Luceverdeda ritrovati in studio Tiziana Arimondi poco ilsulla principale rete viaria della capitale in centro in vista del cantiere che interesserà Piazza Pia già attive modifica la scritta in alcune strade di Prati attenzione alla segnaletica Per quanto riguarda il trasporto pubblico fino a giovedì 24 agosto sulla linea a della metropolitana interrotta la tratta Ottaviano Arco di Travertino collegamento garantito dalla navetta bus ma-15 regolare le tratte Ottaviano Battistini ed Arco di Travertino Anagnina Inoltre fino al 18 di agosto sospesi i lavori e la chiusura anticipata della ferrovia Metre pertanto normale servizio sull’intera linea da Porta San Paolo a Colombo con ultime corse dai capolini Alle 23:30 per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene ...