Traffico Roma del 15-08-2023 ore 13 | 30

(Di martedì 15 agosto 2023) Luceverdetrovati dalla redazione nessuna segnalazione di rilievo lungo le strade della capitale in zona Prati ha preso il via il 10 agosto il cantiere in piazza Pia modificata la viabilità nel quadrante tra via Cola di Rienzo viale Giulio Cesare nello specifico è cambiato il senso di marcia in via Duilio via Attilio Regolo e via Fabio Massimo sulle strade tra via Cola di Rienzo e via cresce invertito il senso di marcia su via Terenzio via Virgilio trasporto pubblico sino giovedì 24 agosto sulla linea della metropolitana interrotta la tratta Ottaviano Arco di Travertino collegamento garantito dalla navetta bus ma-15 regolari le tratte Ottaviano Battistini e Arco di Travertino Anagnina fino alla 18 agosto sospesi invece i lavori e la chiusura anticipata la ferrovia Metre normale servizio Dunque sull’intera linea da Porta San Paolo a ...