Traffico Roma del 15-08-2023 ore 12 | 30

(Di martedì 15 agosto 2023) Luceverdetrovati dalla redazione per un veicolo in panne rallentamenti e code sulla A24L’Aquila Tra la barriera diEst Tivoli verso L’Aquila risolto l’incidente sulla Pontina la circolazione è tornata scorrevole nelle due direzioni trasporto pubblico sino a giovedì 24 agosto sulla linea della metropolitana interrotta la tratta Ottaviano Arco di Travertino collegamento dalla navetta bus ma-15 regolari le tratte Ottaviano Battistini Arco di Travertino Anagnina fino alla 18 agosto sospesi invece i lavori e la chiusura anticipata della ferrovia Metre normale servizio Dunque sull’intera linea da Porta San Paolo a Colombo con ultime corse dai capolinea alle 23:30 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Francesca Ilaria è tutto grazie per ...