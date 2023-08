Traffico Roma del 15-08-2023 ore 10 | 30

(Di martedì 15 agosto 2023) Luceverdetrovati dalla redazione per un incidente code sulla Pontina dal raccordo a Castel di Decima verso Pomezia perintenso rallentamenti e code lungo la A24-l’aquila-teramo Tra la barriera diEst Vicovaro Mandela verso L’Aquila scorrevole invece al momento la circolazione sono intero nello del raccordo anulare trasporto pubblico sino a giovedì 24 agosto sulla linea della metropolitana interrotta alla tratta Ottaviano Arco di Travertino collegamento garantito dalla navetta bus ma-15 regolari le tratte Ottaviano Battisti e Arco di Travertino Anagnina per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Francesca Ilaria è tutto grazie per l’ascolto usa il cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione ...

... si sono video collegati da, dalla 'Sala crisi' del Dipartimento della Pubblica sicurezza, al ...della situazione relativamente all'afflusso di persone presenti nelle singole realtà e al......lunedì 14 agosto per intercettare un aereo partito dall'aeroporto di- Ciampino e diretto vero Berlino. Il velivolo aveva perso il contatto radio con gli enti deputati al controllo del...- A luglio ilaereo in Europa è aumentato in media del 7% rispetto allo stesso mese del 2022. In totale i voli hanno superato quota un milione per la prima volta da settembre 2019. Lo ...

Traffico Roma del 15-08-2023 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Fino alle 21 le metro saranno attive poi scatta il servizio di bus sostitutivo fino alle 23.30 Come spostarsi con i mezzi pubblici nella Capitale, semi deserta, a Ferragosto per chi resta i città e pe ...Oggi, 15 agosto, saranno molti gli italiani in partenza verso le principali località balneari e di villeggiatura italiane (e non solo) ...