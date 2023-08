Traffico Roma del 15-08-2023 ore 09 | 30

(Di martedì 15 agosto 2023) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione scarso ilsulle strade della capitale la circolazione continua ad essere scorrevole anche lungo l’intero anello del raccordo a primi rallentamenti sulla Pontina all’altezza di Castel di Decima verso Pomezia tral Ostiense Marconi ricordiamo la chiusura del Ponte dell’Industria si tratta di lavori che si protrarranno fino a settembre 2024 all’occorrenza si possono utilizzare Ponte Testaccio oppure Ponte Marconi trasporto pubblico sino a giovedì 24 agosto sulla linea della metropolitana interrotta la tratta Ottaviano Arco di Travertino collegamento garantito dalla navetta bus ma-15 regolari le tratte Ottaviano Battistini e Arco di Travertino Anagnina per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Francesca Ilaria è tutto grazie per ...

...lunedì 14 agosto per intercettare un aereo partito dall'aeroporto di- Ciampino e diretto vero Berlino. Il velivolo aveva perso il contatto radio con gli enti deputati al controllo del...- A luglio ilaereo in Europa è aumentato in media del 7% rispetto allo stesso mese del 2022. In totale i voli hanno superato quota un milione per la prima volta da settembre 2019. Lo .... Due caccia F - 2000 Eurofighter dell'Aeronautica Militare, in servizio di allarme per la ...intercettare e verificare un velivolo civile che aveva perso il contatto radio con gli enti del...

Oggi, 15 agosto, saranno molti gli italiani in partenza verso le principali località balneari e di villeggiatura italiane (e non solo) ...La richiesta di Confartigianato al Comune per spostare in avanti di due mesi il termine entro cui presentare le osservazioni al documento .