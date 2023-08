Traffico Roma del 15-08-2023 ore 08 | 00

(Di martedì 15 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno e buon ferragosto tutto tranquillo lungo la rete viaria della città in zona Prati ha preso il via il 10 agosto il cantiere in piazza Pia modificata la viabilità del quadra via Cola di Rienzo e viale Giulio Cesare nel dettaglio via Fabio Massimo via Virgilio sono transitabili a senso unico in direzione di via Cola di Rienzo in via Attilio Regolo in via Duilio senso unico di marcia in direzione di viale Giulio Cesare via Terenzio infine è percorribile a senso unico in direzione di via Crescenzio trasporto pubblico sino a giovedì 24 agosto sulla linea della metropolitana interrotta la Ottaviano Arco di Travertino collegamento garantito dalla navetta bus ma-15 regolari le tratte Ottaviano Battistini e Arco di Travertino Anagnina per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Francesca Ilaria ...

...lunedì 14 agosto per intercettare un aereo partito dall'aeroporto di- Ciampino e diretto vero Berlino. Il velivolo aveva perso il contatto radio con gli enti deputati al controllo del...- A luglio ilaereo in Europa è aumentato in media del 7% rispetto allo stesso mese del 2022. In totale i voli hanno superato quota un milione per la prima volta da settembre 2019. Lo .... Due caccia F - 2000 Eurofighter dell'Aeronautica Militare, in servizio di allarme per la ...intercettare e verificare un velivolo civile che aveva perso il contatto radio con gli enti del...

Traffico Roma del 15-08-2023 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Oggi, 15 agosto, saranno molti gli italiani in partenza verso le principali località balneari e di villeggiatura italiane (e non solo) ...La richiesta di Confartigianato al Comune per spostare in avanti di due mesi il termine entro cui presentare le osservazioni al documento .