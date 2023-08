Traffico Roma del 15-08-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno e buon ferragosto tutto tranquillo lungo la rete viaria della città in zona Prati ha preso il via il 10 agosto il cantiere in piazza Pia modificata la viabilità are il quadra via Cola di Rienzo viale Giulio Cesare nel dettaglio via Fabio Massimo via Virgilio sono transitabili a senso unico in direzione di via Cola di Rienzo in via Attilio Regolo in via Duilio senso unico di marcia in direzione di viale Giulio Cesare via Terenzio infine è percorribile a senso unico in direzione di via Crescenzio trasporto pubblico sino a giovedì 24 agosto sulla linea della metropolitana interrotta la Ottaviano Arco di Travertino collegamento garantito dalla navetta bus ma15 regolari le tratte Ottaviano Battistini e Arco di Travertino Anagnina per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Francesca Ilari ...