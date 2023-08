Torino | le pagelle di CM | Radonjic illumina | Ilic e Vojvoda finalizzano | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di martedì 15 agosto 2023) 2023-08-14 23:36:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com:-FeralpiSalò 2-1 Milinkovic-Savic 6: non ha responsabilità sulla splendida conclusione di Di Molfetta che permette alla FeralpiSalò di passare in vantaggio. Poi non è mai veramente impegnato dagli avversari: spettatore o poco più della partita. Schuurs 7: in difesa è un autentico muro, si spinge anche spesso in avanti. Due volte va alla conclusione dalla distanza ma viene sempre murato, poi colpisce una traversa di testa da azione d’angolo. Buongiorno 6,5: gioca al centro della difesa che comanda da vero leader. Si fa sempre trovare al posto giusto nel momento giusto: non sbaglia praticamente nulla. Rodriguez 6,5: positiva la prestazione del difensore svizzero. E’ bravo a proteggere la propria zona in fase difensiva ma aiuta anche molto la squadra in quella offensiva, sganciandosi ...