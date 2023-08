Torino | Juric | «Siamo indietro rispetto allo scorso anno»

(Di martedì 15 agosto 2023) Le parole di Ivan, tecnico del: «Davanti contiamo molto su Sanabria, trovare un attaccante da 20 gol non è facile» Ilieri ha chiuso il primo turno della Coppa Italia battendo il Feralpisalò con i gol di Vojvoda e Ilic. A fine partita Ivanha parlato della vittoria e del mercato ai microfoni di Sportmediaset. Di seguito le sue parole. PASSAGGIO TURNO – «Abbiamo creato tantissime palle gol, poi alla fine abbiamo fatto il gol ma credo che il passaggio del turno fosse molto meritato». MERCATO E ROSA – «, ci mancano giocatori che l’c’erano e quest’non ci sono, non stiamo alzando ...

Si ferma sul campo delil cammino della FeralpiSalò in Coppa Italia e il risultato non fa una grinza. La squadra disi è dimostrata fisicamente superiore , come già visto nell'amichevole di Pinzolo, e solo un ......sarebbe potuto arrivare ilcon 7 o 8 gol in più (ma ne sarebbe probabilmente bastati anche soli 5 o 6 in più per centrare la qualificazione a una coppa europea). Invece la squadra diha ...Ultima giornata del primo di turno di Coppa Italia ed altra tornata di battaglie, gol e sorprese. Ildideve sudare fino alla fine per avere la meglio di una Feralpisalò che ha giocato una gara di grande compattezza. L'avventura di Pirlo sulla panchina della Sampdoria comincia con un ...

Torino, Juric: "Ottimo atteggiamento. La rosa va ancora completata" Fantacalcio ®

Almeno il Torino ha vinto. E quando si spreca così tanto non sempre ... 5 o 6 in più per centrare la qualificazione a una coppa europea). Invece la squadra di Juric ha chiuso a metà classifica, con il ..."Festa Toro, Juric dice grazie a Ilic" titola Tuttosport sulla prima pagina di oggi. "Feralpislalò ko dopo folli sprechi: Vojvoda replica a Di Molfetta, poi decide una botta ...