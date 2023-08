Toni Storm | “Vorrei che All In non si svolgesse in Inghilterra”

(Di martedì 15 agosto 2023), ad All In, prenderà parte ad un 4-way match con in palio l’AEW Women’s World Championship ed affronterà la campionessa Hikaru Shida, l’alleata Saraya e un’altra partecipante ancora da definire. Se dovesse vincere,entrerebbe di diritto nella storia della compagnia, diventando la sola ad aver detenuto 3 volte il titolo femminle. Raccontandosi al Daily Star, tuttavia, l’atleta neozelandese si è detta entusiasta di poter lottare allo stadio di Wembley, davanti ad 80’000 persone, ma ha anche ammesso una certa delusione nel dover lottare in. Uno sgradito ritorno al passato “Sono molto eccitata perché si tratta del più grande show nella storia della AEW. Sono solo un po’ deluso dal fatto che sia inche il Wembley Stadium fosse in un ...

Toni Storm in una recente intervista ha rivelato tutta la sua preoccupazione per il ritorno in Inghilterra per All In 2023.Saraya è riuscita quindi a sconfiggere la sua avversaria qualificandosi così all'interno dell'evento e all'interno di un occasione decisamente ghiotta in cui si ritrovare di fronte non solo alla ...