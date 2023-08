Tiro con l’arco | Coppa del Mondo Parigi 2023 | italiani opachi nel ranking round del compound

Leggi su oasport

(Di martedì 15 agosto 2023) Inizia l’ultima tappa dideldicon: asono in palio gli ultimi pass prima delle finali Hermosillo (Messico) che andranno in scena il 9 e il 10 settembre. Programma che prevedeva ildelal maschile e al femminile in questa prima giornata. Non è andata benissimo per i colori: al maschile il migliore è stato Michea Godano che ha concluso il 17esima posizione (707 il suo punteggio). Ben più indietro sono arrivati gli altri: 48esima piazza per Jesse Sut (697), 69esima per Leonardo Costantino (678). Punteggio di squadra che è il 13esimo su 14, dietro solo a Hong Kong. Azzurri che affronteranno al primo turno l’India. Risultati brillantissimi non sono ...