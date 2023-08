Tiro con l’arco | Coppa del Mondo 2023 | azzurri nelle retrovie nel ranking round del compound

(Di martedì 15 agosto 2023) A Parigi è iniziata l’ultima tappa dideldiconprima delle Finals in programma a settembre in Messico. Durante la prima giornata il programma ha previsto ildelsia della prova maschile che di quella femminile. Tra gli uomini il miglior azzurro è stato Michea Godano, che ha chiuso il 17esima posizione con uno score di 707. 48esimo Jesse Sut con 697, 69esimo Leonardo Costantino con un punteggio di 678. Il tutto per un punteggio di squadra piuttosto negativo che è valso la penultima piazza. Al primo turno glidovranno vedersela contro l’India. Tral e donne non è andata meglio: 17esima Elisa Roner, 27esima Marcella Tonioli, 33esima Francesca Aloisi e 41esima Sara Ret. La ...

Inizia l'ultima tappa di Coppa del Mondo 2023 di tiro con l'arco: a Parigi sono in palio gli ultimi pass per le finali di Hermosillo (Messico) che andranno in scena il 9 e il 10 settembre.