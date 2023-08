Tiro a volo | da giovedì i Mondiali di Baku con gli azzurri dello Skeet protagonisti

Leggi su sportface

(Di martedì 15 agosto 2023) Sono arrivati a, in Azerbaigian, gli, una delle due specialità olimpiche del. Dasaranno impegnati nei, e sono già impegnati oggi negli allenamenti liberi. Il Ct Andrea Benelli potrà contare sull’olimpionica di Rio Diana Bacosi, Simona Scocchetti e Martina Bartolomei per la gara femminile e l’oro olimpico del 2016 Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro ed Erik Pittini per la prova maschile.inizieranno le eliminatorie, con 50 piattelli per gli uomini e 75 per le donne. Poi venerdì 18 Bacosi, Scocchetti e Bartolomei affronteranno le altre due serie della qualificazione. La finalefemminile è in programma sempre venerdì alle 17.15 ...