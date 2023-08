Terracina – Ucdl giovedì incontra i cittadini | su salute e libertà

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 agosto 2023) Dopo il successo riscontrato in diverse città italiane, il movimento politico Unione per le Cure, i Diritti e le), in collaborazione con Terapie Domiciliari C-19, è pronto a riportare il suo spirito dinamico per la quarta volta a(LT). Questo incontro, previsto per17 agosto 2023, è dedicato alla promozione della, alla difesa dei diritti e alla valorizzazione dellaindividuale. Nell’arco della giornata, dalle 16:00 alle 22:00, professionisti e medici si alterneranno per offrire al pubblico anche preziosi consigli sue prevenzione. Il luogo prescelto per questo incontro è Piazza Garibaldi. Questo nuovo appuntamento, organizzato da, si inserisce nel più ampio contesto di un ciclo di incontri ...