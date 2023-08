Terra amara | spoiler | Demir compie un gesto inaspettato per Zuleyha

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 15 agosto 2023)Yaman sorprenderà tutti gli abitanti di Cukurova con undel tuttonei confronti della moglie. Stando aglidi, infatti, l'imprenditore deciderà di organizzare una conferenza stampa per ringraziare pubblicamente la consorte per l'impegno che ha dimostrato nel trovare l'assassina di Hunkar. Nel corso degli ultimi episodi italiani, in particolare, la perfida Behice, la zia di Mujgan, ha ucciso a sangue freddo la signora Yaman. Quest'ultima ha raccolto le prove della colpevolezza della dark lady, la quale ha ucciso i suoi due mariti per intascarne l'eredità e, grazie ai certificati falsi stilati da suo fratello, ha spacciato le loro morti per infarti. Quando Hunkar ha mostrato il fascicolo a Behice e le ha intimato di ...