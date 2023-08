Terra Amara | Anticipazioni Puntate dal 28 Agosto al 1 Settembre 2023 | Kerem Ali Sta Per Annegare!

(Di martedì 15 agosto 2023)dal 28al 1: Mujgan cerca di fuggire conAli e, per farlo, attraversa un fiume. La vita del bambino però viene messa, in questo modo, molto a rischio…va avanti e, nella settimana dal 28al 1, al centro ci sarà di nuovo Mujgan che commetterà un gesto che rischierà di mettere a serio rischio la vita diAli. Intanto, le vicende della sua gravidanza saranno al centro. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti? Yilmaz si fa prendere dalla gelosia ...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, le puntate in onda il 14 agosto sono le repliche della prima stagione . Un salto all'indietro che ci mostrerà come iniziarono la peripezie di Zuleyha e Yilmaz. La rete ...Dopo le repliche di Beautiful Canale 5 trasmetterà infatti ben quattro puntate della prima stagione, alle quali seguiranno gli episodi in prima visione TV Un Altro Domani. La Promessa, ...... Rai Uno: Estate in Diretta ha interessato 1.337.000 spettatori 18(%); Canale 5: Beautiful è stato seguito da 1.954.000 telespettatori (17.7%); Canale 5:ha conquistato 1.798.000 ...

Terra amara, quando ricominciano i nuovi episodi Mediaset Infinity

Dopo la breve pausa nella settimana di Ferragosto, in cui Terra Amara è stata riproposta in replica, la soap opera proseguirà con le puntate inedite. Le anticipazioni dal 21 al 25 agosto rivelano che ...Secondo le anticipazioni di Terra amara, Sevda sarà bersaglio di un gruppo di uomini decisi a incendiare la sua casa ...