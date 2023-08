Teotino duro su Lukaku | «Penso che non sia neanche così bravo!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 15 agosto 2023)è tornato a parlare di, escluso dai piani dell’Inter e ora lontano anche dalla Juventus: le sue parole in merito al belga. PENSIERO? Gianfrancoha parlato in modo netto di Romelu, accostato alla Juventus e quindi “fatto fuori” dall’Inter. Le sue parole a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva: «? La mia idea è che la Juventus avrebbe fatto un affare sbagliato dal punto di vista tecnico e di proiezione sul futuro. Non si cambia un giocatore di sette anni più giovane con uno di sette anni più vecchio. E a mio giudiziobravo. Ioche Vlahovic, che ha ancora non ha dato il meglio di sé, possa potenzialmente diventare un giocatore più forte di quanto lo sia stato ...