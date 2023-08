Tenta rapina in un negozio e picchia esercente | preso

(Di martedì 15 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ entrato in uned ha intimato al commerciante di consegnare il denaro che c’era in cassa. Al rifiuto dell’non ha esitato a colpirlo alla testa con un corpo contundente e poi si è dato alla fuga. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno ricevuto indicazioni dal 112 e hanno avviato le ricerche. Hanno rintracciato iltore poco lontano dalfinito nel mirino, in via del Lavinaio, a Napoli. È finito in manette. Addosso anche banconote false. Si tratta di un uomo di origini marocchine, senza documenti e senza fissa dimora. E’ stato ristretto in camera di sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Napoli, tenta rapina in un negozio e picchia il commerciante: preso ilmattino.it

