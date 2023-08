(Di martedì 15 agosto 2023) Da mercoledì 16 agosto le Nazionali azzurre assolute si ritroveranno aldi, per lo svolgimento dei rispettivi stage di preparazione tecnica e fisica. Da domani a lunedì 21 agosto inizieranno il loro lavoro della selezioni femminile, coordinata dai coach Elena Timina e Giuseppe Del Rosso, coadiuvati dalla sparring Anastasia Lavrova e dal preparatore atletico Massimo Oliveri. Queste le convocate: Nicole Arlia, Nikoleta Stefanova, Gaia Monfardini, Giorgia Piccolin, Debora Vivarelli, Arianna Barani, Valentina Roncallo, Miriam Carnovale, Sofia Minurri e Irene Moretti. Da giovedì 17 agosto al 21 sul fronte maschile si alleneranno Mihai Bobocica, Niagol Stoyanov, Daniele Pinto e Jordy Piccolinm, Antonino Amato, Tommaso Giovannetti e Matteo Mutti, Andrea Puppo e Carlo Rossi, coordinati da coach Lorenzo Nannoni e con il ...

Sotto per 6 - 3azzurri hanno tirato fuori il meglio piazzando un parziale di 7 punti a 1, che ...venerdì pomeriggio erano presenti due ospiti d'eccezione la campionessa paralampica di...... sono già dueitaliani qualificati per i quarti di finale, a Riccardo Bonadio si è aggiunto ... Le discipline paralimpiche presentate sono: Tennis, Basket, Rugby, Padel e. Ospite d'onore ...Si diverte a sfidarealtri ragazzi, ma soprattutto non vede l'ora di giocare con Simone Spezie, che durante i mesi estivi, fa l'educatore al. 42 incontri disputati, tutti giocano ...

Tennistavolo: gli azzurri in raduno nel Centro Tecnico di Terni SPORTFACE.IT

L'Apuania Tennistavolo ha trionfato nella passata stagione: complimenti da parte del Presidente della Toscana Eugenio Giani per il triplete scudetto, coppia Italia e Supercoppa. La società si prepara ...In collaborazione con altri quattro allenatori tedeschi e Kazaki: Cherkasov, Levenko, Timchenko e Beisenov. Ventuno ragazzi e sei ragazze, il più piccolo otto anni, il più grande venticinque. Due raga ...