Tennis | Puppo | “Importante per Sinner rimettersi in gioco Fognini-Bolelli in Coppa Davis? Io guarderei al futuro”

(Di martedì 15 agosto 2023) Ha preso ufficialmente il via il secondo Masters 1000 agostano sul cemento nordamericano. Dopo il Canada Open di Toronto, ora tocca a Cincinnati. Messo in archivio il successo di Jannikdi domenica scorsa, chi sarà il trionfatore nel torneo dell’Ohio? Tra la pioggia che ha rovinato i piani nella giornata di ieri, e solamente poche partite concluse, è tempo di fare una prima analisi di quanto si sta vedendo al Western&Southern Open nel corso della nuova puntata diMania condotta da Dario, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il primo argomento all’ordine del giorno è proprio come l’altoatesino affronterà il torneo di Cincinnati. “Penso che Jannik voglia salire ulteriormente di livello e mettersi subito indopo aver vinto a Toronto ed è un aspetto davvero molto. ...

Anche Darioha commentato l'episodio ed ha detto la sua riguardo il tennista danese: "Tu che vuoi diventare così forte: Alcaraz il punto glielo dava. Anche Nadal, Federer, Djokovic non ci ...Inizia Dario: "Nole non sta avendo tutta la credibilità che, un giocatore come lui, meriterebbe. Prima si è parlato di lui per la questione della scritta riferita al Kosovo sulla telecamera, ...Jannik Sinner è uscito inaspettatamente dagli Internazionali d'Italia, battuto agli ottavi di finale dall'argentino Cerundolo. Dario, commentatore di Eurosport, ha commentato così la prova dell'altoatesino: "A mio parere è stato evidente che Jannik Sinner non stesse bene. Ora sono sicuro che gli haters lo attaccheranno, ma è ...

Nel day-after della Finale del Masters1000 di Toronto, è tempo d'analisi su quanto ha saputo fare Jannik Sinner. Il giocatore italiano è riuscito ad aggiudicarsi il primo titolo di questa particolare ...A TennisMania Speciale ATP Toronto, appuntamento quotidiano condotto da Dario Puppo sul canale YouTube di OA Sport, il giornalista di Eurosport ha commentato l'esito dei quarti di finale, che hanno vi ...