Temptation Island 10 | Daniele De Bosis svela se rifarebbe mai l’esperienza nel reality | “Credevo veramente che…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 15 agosto 2023)Dee Vittoria Egidi sono stati tra i protagonisti della decima edizione di, il docu-di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. I due romani, fidanzati da quattro anni, hanno partecipato al programma per mettere alla prova il loro amore, ostacolato dall’insistenza di Vittoria, che desiderava un figlio dal fidanzato. Dal canto suo,– già padre e con un matrimonio fallito alle spalle – ha messo in luce la mancanza di presupposti solidi per un futuro insieme poiché spesso la coppia finiva per litigare. A pochi giorni dal loro arrivo nel resort Is Morus Relais, Vittoria esi sono avvicinati, rispettivamente, ai single Edoardo Corianò e Benedetta Pascali. Ben presto, la ragazza si è lasciata andare fin troppo con il suo ...