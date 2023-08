(Di martedì 15 agosto 2023)– Un itinerario del gusto in cui il vino è protagonista e racconta la storia etrusca e quella diattraverso i produttori della Dodecapoli. Il, in programma dal 17 al 20 e dal 24 al 26 agosto, dalle 20.30 all’1 di notte, nelle vie e nelle piazze più belle del centro storico del comune tirrenico, svela le 46della, per 90 vini da sorseggiare accompagnati dai sommelier della Fisar. Il festival darà la possibilità agli appassionati del vino non solo di scoprire e apprezzare vere e proprie eccellenze, ma di vivere un’esperienza a tutto tondo sul buon bere e al pubblico di vivere giorni all’insegna della convivialità e del divertimento, con un ricco cartellone di concerti, spettacoli di artisti di strada, mostre e ...

... Dalle ore 21.30" info.prolocomontefiascone.it - www.prolocomontefiascone.it Lesaranno ... " Giardino di Palazzo Doebbing Ore 21.00"- TRA TERRA E MARE FLAVIO ENEI , direttore del ......del gusto in cui il vino è protagonista e racconta la storia etrusca e quella di... nelle vie e nelle piazze più belle del centro storico del comune tirrenico, svela le 46della ...Esporranno ben 46, con 90 vini in degustazione, per la 17esima edizione. Il festival in programma dal 17 al 20 e dal 24 al 26 agosto nel centro storico- Un itinerario del gusto in cui il vino è ...

Tarquinia: 46 cantine per la 17esima edizione del DiVino Etrusco Il Faro online

NewTuscia – TARQUINIA – Chiostro San Marco “arena del gusto”. Durante le serate del DiVino Etrusco, il cortile dell’antico convento ospiterà degustazioni e show cooking sotto la denominazione di DiVin ...L’archeologo Flavio Enei sarà ospite dell’ultimo appuntamento della rassegna “Tra terra e mare” organizzata dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas). Al parco Palombini, al civico 25 di via d ...