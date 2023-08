Taranto | la mamma del piccolo Lorenzo lasciato davanti a un cassonetto | «Rischiavo di perdere il lavoro»

Leggi su open.online

(Di martedì 15 agosto 2023) La madre di, il neonato abbandonato vicino a un, è di cittadinanza georgiana e ha 24 anni. Ora ha sette giorni di tempo per decidere se riconoscere il bambino. Lei lo ha vegliato prima dell’addio. Dice che era stata assunta da poco come badante. E che aveva paura diil. La ragazza ha un altro figlio di quattro anni che si trova in Georgia. Attualmente è ricoverata nel reparto di Ginecologia del Santissima Annunziata di. Lì è stata interrogata. Le sue condizioni di salute, spiega l’edizione barese di Repubblica, sono buone. È assistita dall’avvocato Francesco Zinzi. La ragazza avrebbe un compagno da cui è separata. E, appunto, un altro figlio di 4 anni che vive in Georgia. Sarebbe arrivata in Italia a marzo, già al quarto mese di ...