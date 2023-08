TALE E QUALE SHOW | JO SQUILLO PRENDE IL POSTO DI CRISTINA SCUCCIA?

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 15 agosto 2023) Annunciata inizialmente come concorrente da Carlo Conti della prossima edizione disarebbe stata sostituita da Jo. Di Più Tv ha annunciato i motivi che hanno portato a questa scelta. Infatti dal settimanale si apche, l’ex naufraga avrebbe richiesto espressamente di non imitare personaggi trasgressivi e di non volere cantare un certo tipo di canzoni. Una richiesta che non è affatto piaciuta a chi si occupa di, anche per non favorirla in qualche modo rispetto ad altri concorrenti. Sarà davvero così?