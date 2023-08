Tajani attacca Meloni | Quella norma la cambieremo La extra-tassa sulle banche andava concordata prima

(Di martedì 15 agosto 2023) Lasugliprofitti alleha creato una frattura nella maggioranza. La legge non è piaciuta a Forza Italia, soprattutto perché colpisce anche un asset strategico di Fininvest e quindi della famiglia Berlusconi come Mediolanum. Ad alzare la voce con la premierè il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio: ", ora servono modifiche. Bisogna tutelare - spiegaal Corriere della Sera - le piccoleescludendole dalla, perché sono ledel territorio, le più vicine ai risparmiatori e perché, per come è oggi la, finirebbero per pagare in ...

Meloni sostiene di comprendere le critiche del vicepremier Antonio, di Forza Italia, al ... Poila Cgil: 'Quando tu hai uno dei principali sindacati italiani che convoca una ......le opposizioni non può ignorare il tema del lavoro povero"anche Magi di +Europa. Ma fissare un salario minimo può rivelarsi un boomerang, replica il vicepremier di Forza Italia. ...... Antonio- . Siamo per il rafforzamento della contrattazione collettiva. Noi lavoriamo per ...invece la Lega, in una nota al termine del confronto. SCHLEIN: "ASPETTIAMO PROPOSTA MA ...

Tajani attacca sul salario minimo: Non siamo in Urss. Insorge il Pd Affaritaliani.it

Il vicepremier durissimo: "Non ne sapevamo nulla. Bisogna tutelare i piccoli istituti di credito, il metodo per decidere le cose va cambiato" ...Giornate di vacanze, ma non di tregua politica per la premier. "Tajani Serviva riserbo". Poi attacca le opposizioni sul salario minimo, la Cgil ...